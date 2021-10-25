В Петербурге велосипеды продолжают дорожать

Продавцы велосипедов отмечают, что ждать зарубежных поставок приходится очень долго. К тому же на рынке возник дефицит контейнеров, сложности с логистикой при доставке, а также энергетический кризис в Китае. По итогам 9 месяцев 2021 года продажи велосипедов через площадку Ozon в России выросли почти в 3 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. Самыми востребованными стали городские и горные велосипеды, которые наиболее подходят для любого вида катания.

Средний чек на велосипед в Санкт-Петербурге составляет около 16 тыс. руб (он вырос за год примерно на 20%).