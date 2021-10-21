Санкт-Петербург направил заявку на инфраструктурный кредит

Власти Петербурга подали заявку на получение инфраструктурного кредита в размере 27,5 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказали в городском комитете финансов.
Петербург включил в заявку строительство Красносельско-Калининской, Лахтинско-Правобережной линий метро, развитие жилого квартала в Каменке, закупку электробусов и автобусов, работающих на газомоторном топливе.
Второй этап отбора заявок на получение кредита завершится до начала ноября.
Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге метрополитен планирует закрывать на ремонт по 3 станции в год.