Беглов сообщил об увеличении доходности Петербурга на 131 млрд рублей

В правительстве Санкт-Петербурга представили новый проект корректировки бюджета Северной столицы на антикоррупционную экспертизу. В Смольном сообщили, что благодаря новому проекту доходность города увеличится на 131 миллиард рублей, а дефицит снизится в 25 раз.

«Увеличатся как собственные прогнозируемые доходы города, так и поступления из федерального центра. Это позволит провести корректировку доходов и расходов, более чем в 25 раз сократить дефицит бюджета, увеличить финансирование социально значимых программ и важных инфраструктурных проектов», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Планируется, что в этом году доходность города достигнет 782,5 млрд рублей, а расходы — 786,1 млрд рублей. Из этого следует, что дефицит снизится на 86,1 млрд.