С начала 2021 года Петербург заключил 59 контрактов с зарубежными компаниями

В пресс-службе Смольного сообщили, что с начала 2021 к поставкам продукции за рубеж присоединилась 41 компания. На данный момент, Санкт-Петербург заключил с зарубежными компаниями уже 59 контрактов.

В 2020 году товары за рубеж вывозили около 6000 петербургских компаний, из которых более 90% относятся к малому и среднему бизнесу. С начала нынешнего года за границу было вывезено продукции на общую сумму в 360 млн долларов.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что город на Неве занимает лидирующую позицию по объему экспорта в России. Несмотря на прошлогоднюю пандемию и экономический кризис, предприятиям удалось экспортировать продукции на сумму 3,5 млрд долларов.