"Пассажиравтотранс" выбрал поставщика нефти на 9 млрд рублей

В ГУП "Пассажиравтотранс" подвели итоги конкурса на поставку дизельного топлива до 2024 года. Его выиграла одна из структур "Роснефти" — ООО "РН-Карт" почти за 9 млрд руб.

Теперь ООО "РН-Карт" обязан будет заправлять автобусы заказчика на АЗС ежемесячно. Предприятие закупит солярку по 45,9 рублей за литр.

Заправляться там смогут заправляться автобусы большого и особо большого класса.

В конкурсе принимали участие две организации. На контракт помимо "РН-Карт" претендовала ООО "Газпромнефть - региональный продажи".

Как сообщал Санкт-Петербург.ру, последние пять лет дизель предприятию поставляла компания «Татнефть-АЗС-Запад».