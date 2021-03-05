Средняя цена автомобиля достигла 1,8 млн рублей

По итогам января 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России достигла 1 миллиона 803 тысяч рублей. Как свидетельствуют данные Автостата, это на 13,3% больше, чем на тот же период 2020 года.

Для иномарок ценник повыше - 2,1 млн руб., или на 14% больше, чем в прошлом году, для отечественных автомобилей — 747 тыс., или +7%.

Между тем, в январе 2021 года российский авторынок продемонстрировал отрицательную динамику, как и в декабре 2020 года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в прошлом месяце снизились на 4,2%.