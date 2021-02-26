На помощь петербургскому бизнесу выделят еще 150 млн рублей

В Санкт-Петербурге на поддержку кафе и ресторанов будут направлены еще 150 млн руб. Такое решение принял совет Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

Смольный отмечает, что это одна из наиболее пострадавших отраслей во время пандемии коронавируса.

Оборот предприятий общепита а 2020 году снизился на 30% по сравнению с предыдущим годом. Поэтому многие участники рынка нуждаются в помощи для восстановления деятельности. В этом им помогут беззалоговые займы.

С начала 2021 года фонд уже выдал беззалоговые займы кафе и ресторанам на 100 млн руб. На поддержку туризма было направлено 50 млн.

Между тем, как писал Санкт-Петербург.ру, аналитики прогнозируют полное восстановление ресторанного бизнеса в Северной столице после пандемии не ранее чем через два года.