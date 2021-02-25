В петербургском порту построят новый комплекс хранения нефтепродуктов

Власти Петербурга приняли решение присвоить проекту модернизации терминала для хранения нефтепродуктов в морском порту статуса стратегического.

Инвестор капитально отремонтирует старые объекты и построит новые. Там будут хранить экологичные виды нефтепродуктов.

В Смольном отметили, что уже разработали дорожную карту проекта. Таким образом, ожидается начало модернизации, которую планируется завершить к 2029 году.

Губернатор Александр Беглов отметил, что проект стартовал благодаря подписанию соглашения между правительством города и Петербургским нефтяным терминалом на ПМЭФ-2019.

Объем инвестиций составит более 5 млрд руб.