Около десятой части российских компаний планируют закрытие в 2021 году

В 2021 году с серьезными проблемами может столкнуться каждая десятая компания МСП в России, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, проводивший опрос среди 5 тыс. российских компаний.

В прошлом году, рассказали бизнесмены, более чем у 40% компаний спрос на товары и услуги упал в 1,5 раза или более. Около 60% компаний потеряли более 30% выручки, около 45% урезали фонд оплаты труда.

Треть МСП отметили, что оборот снижается и в 2021 году, еще 27% сообщили, что оборот остался на уровне 2020 года.

9,7% компаний сообщили, что готовятся к закрытию.

Отвечая на вопрос о том, какую поддержку предприниматели ждут от государства, большинство назвали снижение налоговой нагрузки. Почти половина отметила, что лучшей поддержкой было бы отсутствие новых карантинов.

Как уточняет издание, в 2020 году о банкротстве заявили 1,7% участников опроса, а в 2021 могут обанкротиться почти 11% предпринимателей.