Цены на мясо птицы, яйца и картофель в России могут измениться

Минсельхоз РФ допускает рост отпускных цен на мясо птицы и яйца в краткосрочной перспективе. При этом в ведомстве считают, что рост будет не быстрее инфляции.

В пресс-службе министерства пояснили, что спрос на мясо вырос, как и затраты на его производство, поэтому вскоре цены на мясо птицы могут пойти вверх. Однако в ведомстве надеются, что он будет недолгим и сбалансируется уже к концу первого квартала.

Также в июне будет проводиться коррекция цен на картофель - после поступления первого урожая. По мнению Минсельхоза, снизить цены на полке помогут прямые поставки картофеля в торговые сети и исключение лишних звеньев в торговой цепочке.

Как пишет РБК, цены на картофель за год выросли на 34%. Вероятно, причиной стало сокращение посадок плодо-овощной культуры.