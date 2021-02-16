Россиянам пообещали подорожание колбасы и сосисок

Колбаса и сосиски в России могут подорожать. Переработчики мяса просят торговые сети повысить закупочные цены на 10-15%, сообщили представители ретейлеров.

Производители колбасы отмечают, что свинина и мясо птицы стали дорожать, пишет "Ъ". Например, тушка бройлера стоила 92 руб. за кг в прошлом году, а в этом - 138 руб./кг.

Что касается говядины, то в текущем году ожидается рост цен и на нее - на 15%.

Издание отмечает, что Министерство сельского хозяйства не считает, что подорожание сырья - повод для повышения цен на готовый товар. В ведомстве не получали никаких запросов ни от ретейлеров, ни от мясопереработчиков.

В Национальной мясной ассоциации изданию "360" заявили, что повысить цены на мясную продукцию будет сложно из-за высокой конкуренции производителей, переговоры могут длиться несколько месяцев. Ретейлерам проще заменить одного производителя другим, указывает эксперт.