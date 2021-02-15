Судьбу "Метростроя" будут решать акционеры

Решения совета директоров нового «Метростроя Северной столицы» не смогут быть приняты без согласия членов от «ВТБ Девелопмент». Об этом пишет "Ъ", опираясь на документ "Устав компании".

Так, по уставу АО «Метрострой северной столицы», 35% акций компании гарантируют представителям структур ВТБ три из девяти мест в совете директоров фирмы, остальные шесть, скорее всего, достанутся представителям города. При этом кворум для проведения заседания совета составляет не меньше 3/4 от общего числа всех его членов, то есть 7 из 9 человек.

Юристы отметили, что никакие решения не могут приниматься без участия членов совета от ВТБ. Источник издания в Смольном подтвердил данную информацию.

При этом "ДП" пишет, что у города 65%–ный пакет акций в новой компании, однако эта победа — Пиррова. 35% акций, которые остались у "ВТБ Девелопмента", и Смольному большинства уже не добиться.

Как писал Санкт-Петербург.ру, АО «Метрострой Северной столицы» учредили в октябре 2020 г.