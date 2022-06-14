Товарооборот петербургских производителей одежды удвоился

Производители одежды и обуви в Петербурге в два раза увеличили товарооборот в текущем году. Он достиг 8 миллиардов рублей. Темпы роста отгрузок продукции составили 33% в Северной столице и 44% в Ленинградской области.

Отправившимся за одеждой, обувью и другими товарами покупателям торгового центра «Норд» помешала внезапная эвакуация. Как пишет «МК в Питере», в торговом центре нашли бесхозную сумку, а также получили сообщение о минировании.

Производство одежды и обуви выросло не только в Петербурге, но и в Ленинградской области. «Петербургский Дневник» сообщает, что товарооборот увеличился на 44,5%, достигнув 400 млн рублей.

Вице-президент Ассоциации текстильщиков России Ольга Драгунова отметила, что свою роль в повышении товарооборота сыграли санкции. Из-за логистических сложностей заказать одежду в Китае теперь дороже, чем произвести в России.