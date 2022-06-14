Беглов заявил, что участники не снижают интерес к ПМЭФ, несмотря на внешнее давление

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о сохранении интереса к Петербургскому международному экономическому форуму, несмотря на беспрецедентное санкционное давление. В интервью РИА Новости градоначальник отметил, что внешнее давление вносит свои коррективы. После появления в марте информации об интересе 69 стран к участию в форуме, давление на потенциальных участников возросло. Но интерес по-прежнему сохраняется.

К настоящему моменту подтверждено участие в форуме представителей более 140 стран и территорий. Число участников деловой площадки достигло 2700, а общее число составит около 13,5 тысяч. В статусе страны-гостя в этом году на форуме будет представлен Египет.

Посетят форум в качестве участников более 500 представителей отечественных компаний, принадлежащих к 65 отраслям. Александр Беглов подчеркнул, что город находится в высокой степени готовности к ПМЭФ по всем ключевым направлениям.