Экономист спрогнозировал резкое падение доходов россиян на фоне санкций

Директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон прогнозирует существенно снижение доходов россиян, которое может произойти в ближайшее время. Такой прогноз эксперт дал на фоне введенных санкций и контрсанкций.

На прогноз эксперта отреагировал экономист Дмитрий Адамидов. Как пишет Mash.City, он прогнозирует существенно снижение доходов так называемой экспортной аристократии, тогда как для обычных людей ситуация будет некритичной.

Владимир Гимпельсон в интервью «Коммерсанту» отметил, что существенного роста уровня безработицы в России не ожидается. Однако начавшийся кризис может принять затяжной характер, так как отменять контрсанкции и санкции в ближайшее время никто не планирует.