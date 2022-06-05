Вакансий в России насчитали в три раза больше, чем безработных

11,5 тысяч россиян зарегистрировали в качестве безработных на неделе 23 по 30 мая. Всего в России к настоящему моменту насчитывается 686,4 тысяч безработных. Выросло число граждан, которые официально находятся в простое, а также работающих неполную рабочую неделю или рабочий день.

Между тем в России регистрируется немало вакансий. Как пишет АБН, «Макдоналдс» объявил о возобновлении набора сотрудников для планируемого перезапуска бизнеса.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда заявила, что на портале «Работа в России» в настоящий момент открыто 2,25 млн. Таким образом на одного официально зарегистрированного безработного приходится 3,3 вакансии. Количество вакансий увеличивается.