В Петербурге стали производить на 40% меньше автомобилей

С января по апрель текущего года в Петербурге произвели 57,7% автомобилей от числа сделанных за тот же период 2021 года. Как сообщает в отчете Петростата, производство упало на 42,3%.

Ремонт и монтаж машин в Петербурге также упал на 40%. В марте текущего года в простой отправились сразу три петербургских автомобильных завода: Hyundai, Toyota и Nissan. Грузовые автомобили Man и Scania также не собираются.

Падение объемов производства автомобилей в Петербурге не привело к сокращению индекса промышленного производства в городе. Напротив по итогам четырех месяцев показатель продемонстрировал рост на 6,1%.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что продажи легковых автомобилей в Северной столице сократились на 62%, то есть еще существеннее производства.