Пенсионеры получат новую выплату 3 июня

С 3 июня российским пенсионерам начнут начислять новую выплату. Её размер невелик, однако позволит получателям компенсировать часть расходов.

На выплату имеют право пенсионеры, подавшие заявления в мае. Речь идет о компенсации части оплату коммунальных услуг. В некоторых российских регионах получатели также могут рассчитывать на частичную компенсацию оплаты капитального ремонта. Например, после 70 лет ему могут компенсировать половину стоимости, а после 80 лет покрыть расходы уже полностью.

В Ленинградской области имеющим звание ветеран труда положена компенсация в размере от 600 до 900 рублей. Точная цифра зависит от района проживания.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в России повысили МРОТ, пенсии и пособия. Индексация проводится с 1 июня.