Зюганов призвал государство заняться регулированием цен

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации предложил вернуться к государственному регулированию цен. Такую идею политик выразил в своем Telegram-канале.

Нынешнюю ситуацию с Ростом цен Зюганов назвал недопустимой и отметил, что россияне за три десятилетия насмотрелись на «невидимую» руку рынка». Политик предложил государству не только заняться регулированием, но и нести за него ответственность.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в России подешевела гречневая крупа. Оптовые цены на данный продукт снизились на 30% по сравнению с достигнутой им в марте максимальной стоимостью. Эксперты связывают такое падение со снижением спроса.