Россияне верят, что в стране не будет дефолта

84% опрошенных россиян заявили, что не ждут наступления дефолта. Как сообщает РИА Новости, такие результаты получил аналитический центр университета «Синергия» на основе проведенного исследования.

9% респондентов считают, что в России возможно наступление ситуации еще хуже, чем была в 1998-м. Остальные респонденты от ответа воздержались.

В случае наступления дефолта 26% респондентов боятся обвала рубля. 23% пугает еще больший рост инфляции. Рост безработицы своим главным опасением назвали 17%. При этом 93% россиян затруднились с ответом на вопрос о том, что делать, если дефолт наступит.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что США не намерены продлевать лицензию на обслуживание Россией своего внешнего долга.