Почти половину прежнего объема грузов не довозят до петербургского порта из-за санкций

Грузооборот Большого порта Санкт-Петербурга снизился из-за антироссийских санкций. Как сообщили в пресс-службе администрации города, сокращение произошло почти в два раза.

Данная цифра была озвучена в ходе совещания координационной группы под руководством вице-губернатора города на Неве Алексея Корабельникова. Основной проблемой чиновники назвали то, что контейнерные перевозки в настоящее время практически полностью заблокированы.

Уточняется, что грузооборот в настоящий момент пытаются переориентировать на перевалку генеральных или насыпных грузов. Однако такая перестройка требует времени.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в 2023 году Петербург и Калининград могут связать паромами. Предполагается, что основной целью их появления станут грузоперевозки.