Продукцию оставшихся в России компаний не будут ввозить по схеме параллельного импорта

Если зарубежные компании продолжают работу в России и не планируют уходить из страны, их продукция не попадет в список товаров параллельного импорта. Такое заявление сделал директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Во время международного форума «Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности» чиновник пояснил, что по брендам внимательно прошли перед составлением списка параллельного импорта. В него включены те компании, которые не производят и больше не завозят товары.

В России также запретили регистрировать ложные региональные бренды. Как пишет АБН, нельзя будет регистрировать обозначения, которые способны ввести потребителя в заблуждение о месте производства товара.

Параллельный импорт в России был легализован в конце марта для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. В Министерстве промышленности торговли поясняли, что данная мера предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы поставок, а не легализацию контрафакта.