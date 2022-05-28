В Российской академии наук рассчитали равновесный курс рубля

Экономисты Российской академии науку назвали курс рубля, который будет равновесным. По мнению экспертов, он должен составить примерно 60-65 рублей за доллар США.

Как пояснили экономисты, высокий курс рубля полезен в сдерживании инфляции. Однако у него есть свои минусы. К таковым академики отнесли негативное влияние на доходы федерального бюджета, а также снижение конкурентоспособности российских производств.

Эксперты выразили мнение, что устанавливать равновесный курс валюты необходимо с учетом нескольких факторов. Это дефицит федерального бюджета, отток финансового капитала и уровень торгового баланса.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что эксперты спрогнозировали курс доллара на лето.