Новые гаджеты Samsung и Apple все еще регистрируются в России

Компании Samsung и Apple официально приостановили поставки техники в Россию. При этом, как пишет «Коммерсантъ», новые модели гаджетов этих компаний по-прежнему проходят регистрацию для продажи Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Компании продолжают подавать заявки и оформлять необходимые документы.

Как сообщает издание, российское подразделение южнокорейской Samsung Electronics по-прежнему является заявителем на регистрацию смартфонов, телевизоров, бытовой техники и других групп товаров. С начала мая компания зарегистрировала на себя 12 сертификатов и 22 декларации.

Российское подразделение компании Apple является заявителем в декларациях на компьютер Mac Studio, монитор Studio Display. Все заявки были поданы в период с 10 по 21 марта.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что компания «МТС» начала продажу бывших в употреблении смартфонов онлайн и оффлайн в магазинах Москвы.