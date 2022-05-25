США не будет продлевать лицензию на обслуживание Россией своего внешнего долга

В Министерстве финансов США приняли решение не продлевать лицензию, которая дает России право обслуживать свой внешний долг. Об этом сообщает ТАСС.

Отсутствие у Российской Федерации данной лицензии означает, что держатели российских суверенных облигаций в США не смогут получить по ним платежи в счет обслуживания. Последнее справедливо и в том случае, если облигации номинированы в евро.

Агентство Bloomberg сообщает, что Россия приблизилась к дефолту. Данная мера станет еще одним препятствие на пути выполнения страной своих обязательств по облигациям. Как отмечает агентство, пока не ясно достигнет ли Россия дефолта после её объявления.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что американский сенатор заявил о займе денег на помощь Украине у Китая.