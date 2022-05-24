Российские мебельщики говорят о рекордном спаде продаж

Рекордное снижение продаж с 2000 года достигнуто в российской мебельной отрасли. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на генерального директора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимура Иртуганова.

За 5 месяцев текущего года мебели было продано в финансовом выражении меньше, чем за аналогичный период 2021 года. На Всероссийской конференции производителей мебели Тимур Иртуганов отметил, что рост цен в мебельной отрасли не превышает среднее подорожание других видов товаров и услуг.

У производителей соков другие трудности. Как сообщает АБН, компания «Сады Придонья» заявила о нехватке картона, а также некоторых лаков и красок для изготовления упаковки.

Падение продаж мебели в России в ближайшем будущем будет только усиливаться. Такой прогноз дал генеральный директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков.