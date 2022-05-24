Предоставление налоговых льгот IT-компаниям могут упростить

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступило с предложением ввести упрощенный порядок предоставления налоговых льгот IT-компаниям. Об этом сообщает ТАСС. В частности, право на льготы смогут получить компании, в которых доля доходов от IT составляет 70% (сейчас 90%). Ограничений по численности персонала инициатива не предусматривает.

Налоговые льготы также могут распространить на те сферы деятельности, которые сейчас не являются основанием для их получения. Речь идет о внедрении и поддержке любого российского программного обеспечения, продаже онлайн-рекламы на своих платформах, платных подписках и ряде других услуг.

Такая поддержка может быть особенно полезна недавно появившимся компаниям. «МК в Питере» рассказывает историю успеха владелицы пироговой «Штолле» в Калининграде.