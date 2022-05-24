У Петербурга появится новый побратим

Новым побратимом Петербурга в скором времени станет Мариуполь. Как сообщили в пресс-службе администрации города, соответствующая договоренность достигнута между губернатором Северной столицы Александром Бегловым, главой Донецкой республики Денисом Пушилиным и Главой администрации Мариуполя Константином Иващенко.

Помощь Петербурга Мариуполю может проявляться в разных формах. Как пишет «МК в Питере», петербургскому побратиму с началом учебного года может потребоваться помощь школьных учителей.

Соглашение о побратимстве будет подготовлено и подписано сторонами в ближайшее время. Предполагается установление отраслевых связей между предприятиями, а также в сферах образования, культуры и здравоохранения.