Эксперт рассказал о возможной скрытой причине закрытия магазинов Apple

Многие официальные магазины re:Store и iPort — официальные ретейлеры техники Apple в России закрываются или планируют сделать это в ближайшем будущем. Как пишет РИА Новости, СМИ называют причиной такого решения необходимость сокращения расходов на аренду помещений.

Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью радио Sputnik предположил, что есть и другая причина, которая не столь очевидна. Эксперт отметил, что спрос на гаджеты Apple в России сокращается. Последнее, в свою очередь, может объясняться отключением некоторых функций iPhone для пользователей из России.

Многие российские предприниматели в настоящее время столкнулись с трудностями в поисках финансирования своего бизнеса. «МК в Питере» сообщает о путях привлечения дополнительных финансов.