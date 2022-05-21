Эксперт объяснил, почему автомобили не дешевеют с ростом курса рубля

Рубль укрепляет свои позиции по отношению к доллару и евро, однако новые американские и европейские автомобили в России дешеветь не спешат. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в эфире радио Sputnik подтвердил, что не снижаются не только цены на новые машины, но также стоимость автоуслуг и запасных частей.

В США между тем обещают скорый выпуск на рынок самоуправляемого автомобиля. Как пишет АБН, Илон Маск аннонсировал его появление уже через год.

Максим Кадаков уверен, что цены на автомобильном рынке в настоящее время практически не зависят от курса валют. Однако на них влияет возможность доставки того или иного товара в России. Из-за вызванных санкциями сложностей с поставками на автомобильном рынке наблюдается дефицит практически всего, что оказывает непосредственное влияние на цены.