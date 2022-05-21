Платформу «Северный полюс» испытают в Финском заливе в День полярника

21 мая в России отмечается День полярника. В 1937 году в этот день первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1» начала свою работу именно в этот день.

В праздничный день на испытания в Финский залив отправилась построенная на заводе «Адмиралтейские верфи» ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс». Новая платформа поможет закрепить присутствие России в Арктике. Она полностью разработана в Петербурге — городе, который всегда играл важную роль в развитии Северного морского пути, связывающего кратчайшим маршрутом Европу и Азию.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в начале мая в Северной столице прошел фестиваль ледоколов.