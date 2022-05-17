Импортеров приоритетных товаров в России пообещали поддержать кредитами

Министерство промышленности и торговли РФ окажет поддержку компаниям, которые импортируют в Россию признанные приоритетными товары. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу министерства Дениса Мантурова.

Импортерам планируется предоставить кредиты на льготных условиях. Потратить средства они смогут на закупку продукции, являющейся приоритетной.

Более адресной станет и помощь физическим лицам. Как сообщают «Спортивные советы», нуждающихся в социальной помощи планируется выявлять в автоматическом режиме.

Денис Мантуров отметил, что пакет документов по оготовящейся программе уже внесен в правительство. В ней планируется применить тот же махенизм, что и при субсидировании ставки по системообразующим предприятиям. Предполагется, что это будет стимулировать импортеров использовать данный вид помощи.