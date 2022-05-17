В России перестанет работать такси Gett

Сервис такси Gett прекращает работу в России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании, она уйдет из России 1 июня.

Вплоть до лета Gett будет возить пассажиров в обычно режиме, а также исполнит все имеющиеся обязательства по поездкам. В компании пояснили, что решение о реорганизации российского подразделения приняли еще в марте. Однако до настоящего времени Gett в России работает в полном объеме, как и ранее.

Такси Gett в России работает с 2010 года. Сама компания появилась в Израиле, где и находится её головной офис.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что McDonald’s продаст свои рестораны в России. Покупателю запретят использовать торговую марку и логотип, а также фирменное меню.