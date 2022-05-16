В «Силовых машинах» опровергли передачу активов «Сименс технологии газовых турбин»

В АО «Силовые машины» прокомментировали передачу российскому акционеру активов уходящей с российского рынка компании Siemens. Как сообщает NSP, на предприятии опровергли данную информацию.

Ранее сообщалось о возможной передаче активов «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ). В нем 65% принадлежат немецкой компании Siemens. Владельцем оставшихся 35% является собственностью предприятия «Силовые машины».

Как пояснили в компании, в ближайшем будуще планируется провести с представителями немецкой компании совместные консультации. В ходе них обсудят вопрос о необходимости сервсной поддержки эксплуатируемых газовых турбин.

Однако вариант передачи или продажи доли Siemens не партнеру по совместному предприятию, а кому-то другому, как отмечает издание, выглядит довольно странным.