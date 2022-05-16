Новым собственником активов Renault будет государство

Москва получила акции завода «Рено Россия». Такая информация появилась в официальном Telegram-канале Минпромторга РФ. Ранее принадлежавшая концерну Renault доля предприятия «Автоваз» будет передана институту НАМИ. Последний подчинется напрямую Министреству промышленности и торговли.

Правительство Москвы стало держателем 100% акций «Рено Россия». Институту НАМИ будут принадлежать 67,69% акций «Автоваз», которые по факту будут находится в государственной собственности. Держателем оставшихся акций, как и ранее, остается ГК «Ростех».

Меняет владельцев не только «Рено Россия». Как пишет «МК в Питере», компания McDonald's намерена продать все свои рестораны в Петербурге.

Обслуживать автомобили Renault на российском рынке будет «Автоваз». При этом сделка заключается с опционом обратного выкупа французской компанией своей доли в «Автовазе». Последнее условие должно быть выполнено в течение шести лет.