Российские компании рассказали об индексации зарплат сотрудникам

Растущая инфляция побудила многие российские компании проиндексировать заработную плату своим сотрудникам. Как сообщает Риа новости на основе проведенного исследования, больше всего таких работодателей в сферах IT и металлургии.

Многие товары и услуги для россиян стали существенно дороже. Как пишет АБН, стоимость путевок в Турцию на лето начинается от 94 тысяч рублей.

Инфляция в России составила 8,39%. При этом с начала года она превысила 11%. В «Лаборатории Касперского» стали платить сотрудникам на 20% больше. Group-IB сообщили об индексации в апреле, но размер прибавки не озвучили. Производитель минеральных удобрений «Акрон» проиндексировал зарплаты на 11%.

РЖД пересматривает своим сотрудникам зарплаты не реже двух раз в год. В нынешнем году индексация составила 4,2% в марте и 5% в мае.