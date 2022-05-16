Вакансий в Петербурге стало меньше на 3%

В Петербурге за вторую неделю мая число октрытых вакансий уменшилось на 3%. Как сообщат пресс-служба «HeadHunter Северо-Запад», в Северо-Западном Федеральном округе их количество уменьшилось на 4%.

В сфере науки и образования количество открытых вакансий сократилось на 9%. На 8% меньше специалистов стали искать работодатели в сфере страхования. В сфере искусства и масс-медиа общее количество вакансий сократилось на 5%.

За прошедшие 2,5 месяца на одну вакансию в Петербурге стали претендовать в среднем восемь человек. Ранее кандидатов было шесть. Эксперты отмечают, что в норме на одну вакансию должно приходиться до пяти претендентов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице открыто свыше 12 тысяч вакансий для IT-специалистов.