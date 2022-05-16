Петербург уступил Москве по социально-экономическому положению

По итогам 2021 года Петербург остался на второй строке в рейтинге социально-экономического положения региона. Как сообщает РИА Новости, первой стала Москва, а третьим — Татарстан.

Составляя рейтинг, эксперты опирались на данные по безработице, обороту розничной торговли, а также объему производства товаров и услуг в регионе. Также учитывалась доля прибыльных предприятий в региональной экономике и доля занятого в ней населения.

У Москвы набралось 90 баллов, а Петербург на 4 балла отстал от столицы. 77 баллов набрал Татарстан. Замкнули рейтинг Еврейская автономная область и Республика Калмыкия.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Петербург признали лидером цифровой трансформации в России. Такой статус город получает уже не в первый раз.