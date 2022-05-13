Голикова рассказала, на сколько больше безработных стало в России

Вице-премьер Татьяна Голикова завила о росте числа зарегистрированных безработных в России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на секретариат вице-премьера.

Татьяна Голикова отметила, что по состоянию на 5 мая рост количества зарегистрированных в службе занятости безработных граждан зарегистрирован впервые пос равнению с 1 марта текущего года. Ранее, по словам вице-премьера, данная тенденция ненаблюдалась. Прирост количества официально зарегистрированных безработных Татьяна Голикова оценила в четыре тысячи человек.

Еще 3,6 тысяч предприятий на территории России заявили об измнении режима занятости. Общее число таких работодателей достигло 43,9 тысячи. Татьяна Голикова охарактеризовала сложившуюся на рынке труда тенденцию как слабо выраженную.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Министерстве труда назвали число находящихся во временном простое россиян.