В России хватает чековой ленты

Снижение курса евро и доллара привело к удешевлениею чековой ленты. Такое заявление сделал заместитель главы Мининстерства промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Как пояснил чиновник, мощности производства чековой ленты в России превосходят потребности страны в этой продукции. Как уточнили в пресс-службе министерства, производить больше ленты, чем требуется в России, можно уже сейчас.

Товары, которые в России не проивзодятся, будут ввозиться в страну с помощью параллельного импорта. Как сообщает АБН, продавать такие товары начнет маркетплейс Ozon.

Эксперты оценивают российский спрос на касовую ленту в 5 тысяч тонн ежемесячно. При этом имеющиеся в России производства данной продукции могут выпускать до 8 тонн.