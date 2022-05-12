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Путин пообещал России рекордный урожай пшеницы

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© Фото: Baltphoto

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Президент России Владмир Путин заявил, что в текущем году страну ожидает рекордный урожай пшеницы. Как ожидается, будет собрано 130 миллионов тонн зерна. 87 миллионов из этого числа составит пшеница. Такое заявление глава государства сделал на совещании по экономическим вопросам.

Отмечается, что если прогнозы специалистов подтвердятся, урожай станет рекордным за всю историю России. Как отметил президент, такое количество собранной пшеницы позволит обеспечить внутренние потребности с запасом. Также глава государства отметил, что Россиия сможет нарастить поставки зерна на глобальный рынок. Владимир Путин подчеркнул, что это очень важно для глобальных продовольственных рынков.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Владимиру Путину предложили варианты внеочередной индексации пенсий и пособий.

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