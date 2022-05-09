Товарооборот России и Китая выросла на четверть

За первые месяцы текущего года зарегистрировано увеличение товарооборрота между Россией и Китаем на 25,9%. Суммарно он оценивается в 51,09 миллиарда долларов. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные главного таможенного управления КНР.

Из Китая в Россию экспорт товаров вырос на 11,3% до 20,24 миллиарда долларов. В обратном направлении поставили товаров на 30,85 миллиарда долларов, то есть на 37,8% больше, чем ранее.

12,66 миллиарда долларов составил объем товарооборота между Россией и Китаем за апрель текущего года.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Великобритания ввела новый пакет санкций в отношении России. Меры касаются экспорта российских металлов в Соединенное королевство.