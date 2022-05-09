Великобритания ввела новые санкции на импорт металлов из России

Новый пакет санкцив отношении России и Белоруссии ввела Великобритания. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление департамента международной торговли Соединенного Королевства, вводятся новые импортные пошлины, а также запрет на экспорт ряда товаров. В общей сложности ограничения затронут товары на сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.

Пошлина в 35% вводится на ряд товаров. В их числе платина и палладий.

Под запрет экспорта в Россию попали товары на сумму 250 миллионов фунтов. Речь идет о химикатах, пластмассах, резине и машинном оборудовании. Указанные категории составили около 10% экспортированных в Россииюиз Великобритании товаров за 2021 год.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Великобритания ввела персональные санкции в отношении российских журналистов.