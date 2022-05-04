Зарплаты работникам фуд-кортов заплатит Смольный

В Петербурге выделены средства на компенсацию заработных плат работникам фуд-кортов и фуд-плейсов. Всего на эти цели будет выделено 33 млн 940 тысяч рублей . Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Средства пойдут на компенсацию заработной платы за периоды, когда деятельность фуд-кортов и фудплейсов приостанавливалась в период пандемии: с 1 января по 11 февраля, а также с 17 июня по 1 августа 2021 года.

В Смольном отметили, что предоставленная субсидия позволит поддержать отрасль и сохранить рабочие места.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что сельскохозяйственные предприятия Петербурга получат субсидии в 149 миллионов рублей.