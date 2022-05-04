Патриарха Кирилла могут включить в санкционный список Евросоюза

В Евросоюзе могут ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как сообщает РИА Новости, такую информацию опубликовало агентство Франс Пресс.

Санкии против главы РПЦ патриарха Кирилла могут войти в шестой пакет санкционных мер, которые разрабатывают представители Европейского союза в отношении Российской Федерации.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что шестой пакет санкци Европейский парламент намерен рассмотреть 4 мая. Среди возможных мер называется отказ от импорта российской нефти, как морскими судами, так и по трубопроводам, а также отключение от SWIFT Сбербанка и еще двух крупных представителей российского банковского сектора.