В Финляндии идет подготовка к прекращению поставок газа из России в мае текущего года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на финское издание Helsingin Sanomat.

Финская газовая компания Gasum должна до 20 мая дать Москве ответ будет ли она оплачивать российское топливо в рублях. Сами власти Финляндии при этом отмечают, что у страны недостаточно ресурсов для замены российского природного газа в промышленной сфере.

Объединил на газовом рынке страны Балтии и Финляндию газопровод между Польшей и Литвой. Как сообщают Спортивные советы, он уже работает.

Финляндия на две трети использует поставляемое россией «голубое топливо» для промышленных предприятий. В особенности много его потребляют заводы лесной и химической промышленности. В случаей прекращения поставок газа у финские производств могут возникнуть сложности в технологических процессах.