Матвиенко призвала вернуть в магазины старые ценники

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала снизить цены на товары в магазинах. Об этом сообщает РИА Новости.

Своё предложение политик объяснила тем, что курс рубля практически вернулся к прежним показателям. Он отметила, что по мере падения рубля ценники были переписаны на 30-70% даже на те товары, в которых нет долларовой составляющей.

Сейчас, когда рубль почти вернулся к прежним показателям, цены на товары остались все на том же повышенном уровне. Валентина Матвиенка отметила необходимость конкретных мер по снижению цен, а сложившуюся ситуацию назвала нечестной и несправедливой.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что цены на новое жильё в Петербурге за год выросли более, чем на 40%.