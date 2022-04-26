Мотоциклы «Урал» будут делать в Казахстане

Компания Ural Motorcycles переносит производство мотоциклов с коляской из России в Казахстан из-за санкций. Как сообщают Риа Новости, ссылаясь на главу компании Илью Хаита, сборочное произвосдтво переедет из города Ирбит в Свердловской области в Петропавловск в Северо-Казахстанской области.

Причиной такого решения глава компании назвал сложности с импортом комплектующих и экспортом готовой продукции. Он отметил, что компания не может ничего ни ввезти, ни вывести. А в случае вывоза импортные тарифы для Австралии и Канады составят 35%, а для США — 10%.

Работу Ирбитского мотоциклетного завода планируется полностью перевести на выпуск рам и элементов корпуса. Число работников предприятия в Ирбите будет сокращено.

Ретейл-сеть DIY-товаров OBI, которая ранее приостановила деятельность в России, объявила о её возобновлении. Как сообщает АБН, магазин в Москве откроет свои двери для покупателей уже 27 апреля.