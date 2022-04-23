Налоговые отсрочки получит малый бизнес в Петербурге

Представители малого бизнеса в Петербурге смогут воспользоваться отсрочкой по ряду региональных налогов. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Как пояснил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, отсрочку предоставят занятым в обрабатывающих производствах, кинопроизводстве и социальной сфера. Предоставят её также автодилерам.

В список налогов, которые можно будет заплатить с отсрочкой, войдут налог на имущество, земельный и транспортный налоги. Отмечается, что меры поддержки разрабатываются городским правительством с учетом предложений бизнес-сообщества.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на поддержку IT-отрасли в Петребурге выделят 2 миллиарда рублей.