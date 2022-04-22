Ключевой узел для управления торпедами испытывают в Петербурге

На предприятии «Гидроприбор» проходят испытания ключевого узла для управления торпедами, собранного полностью из компонентов отечественного производства. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В настоящее время одно из самых закрытых в стране предприятий «Морское подводное оружие — Гидроприбор» активно ищет новых поставщиков. В числе его продукции особенно важны блоки управления торпедами.

Начальник сектора отдела систем автоматического управления «Концерн морское подводное оружие — Гидроприбор» Владислав Игнатьев рассказал, что создаваемый на нем блок управления с 2007 года ставили как в малогабаритные, так и в крупногабаритные изделия. Их не только поставляли на российский флот, но и продавали иностранным заказчикам. К замене полной базы отечественного производства предприятие приступило несколько лет назад.

Представители «Гидроприбора» называют полную локализацию производства в России вопросом времени. Гражданский сектор предприятия также готов работать без импортных комплектующих. Отмечается, что вся вся продукция гражданского и двойного назначения сегодня характеризуется как высокотехнологичная.